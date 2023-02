Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φάνηκε να σκοντάφτει και να πέφτει, ενώ ανέβαινε τα σκαλιά σήμερα για να επιβιβαστεί στο Air Force One, στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, στην Πολωνία.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο Μπάιντεν φαίνεται να πέφτει κοντά στην κορυφή της σκάλας, στην πίστα του αεροδρομίου, πριν τελικά πιαστεί από το προστατευτικό κάγκελο.

Στη συνέχεια, γύρισε για να χαιρετήσει πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Παραμένει ασαφές για την ώρα, τι μπορεί να προκάλεσε το μικροατύχημα του Μπάιντεν στα σκαλιά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του προέδρου των ΗΠΑ στην Ανατολική Ευρώπη για να επισκεφθεί την Ουκρανία και την Πολωνία.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν γλυστρά στις σκάλες του Air Force One, αφού ανάλογο σκηνικό είχε συμβεί και λίγο καιρό μετά τη ανάληψη της προεδρίας τον Μάρτιο του 2021.

JUST IN: US President Joe Biden stumbled & fell while boarding Air Force One in Warsaw, Poland. pic.twitter.com/AuXFZCgnc1