Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο νέος σεισμός στην Τουρκία είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ακσαράι.

Όπως σημειώνεται πρόκειται για την 37η σεισμική δόνηση που γίνεται αισθητή στην Κεντρική Τουρκία τις τελευταίες 66 ώρες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χλμ. βορειοδυτικά της σχεδόν ισοπεδωμένης Αντιόχειας, μια πόλη 2 εκατ. κατοίκων, που ακόμα ψάχνει στα συντρίμια θύματα από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

