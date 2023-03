Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ένας σύζυγος πετάει τη γυναίκα του από ένα πλοίο στην Ινδονησία, καθώς άλλοι επιβάτες που βρίσκονται εκείνη την ώρα μπροστά στο συμβάν, σπεύδουν να τη σώσουν.

Στα ανατριχιαστικά πλάνα που έχουν ληφθεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, φαίνεται ένας άνδρας να σηκώνει τη γυναίκα πριν την πετάξει στη θάλασσα.

Πιο αναλυτικά, στο βίντεο των 40 δευτερολέπτων, φαίνεται μια γυναίκα που περπατά στο κατάστρωμα και σταματά για να πάρει κάτι από την τσάντα της΄.

Πίσω της εμφανίζεται ένας άνδρας που την παίρνει στα χέρια του και την οδηγεί στην κουπαστή, απ' όπου την πετά τελικά έξω από το πλοίο.

Άμεσα σπεύδουν σε βοήθεια επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο. Λέγεται ότι η γυναίκα τελικά σώθηκε αφού την τελευταί στιγμή κρατήθηκε από τα κάγκελα και στη συνέχεια δέχθηκε τη βοήθεια των επιβατών.

Το φέρι μποτ διέσχιζε το Στενό Σούντα και τα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από την τοπική αστυνομία.

VIDEO: Terrifying Moment Husband Picks Up His Wife And Throws Her Off An Indonesian Ferry#truecrimecommunity #truecrime pic.twitter.com/PeuxGl5nHP