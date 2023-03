Συναγεργμός σήμανε στην αστυνομία του Ντένβερ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς έξω από το East High School. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν δύο ενήλικα θύματα - μέλη του διδακτικού προσωπικού. Επίσης, ο ύποπτος φέρεται να έχει διαφύγει από το σχολείο.

Η εκπρόσωπος των δημόσιων σχολείων του Ντένβερ, Rachel Childress, επιβεβαίωσε ότι τα θύματα ήταν δύο καθηγητές και ότι πυροβολήθηκαν «κοντά στο East Campus».

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων της επίθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ότι συγκεντρώνει πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό.

ALERT: #DPD is responding to a shooting at East High School. Unknown number of victims at this time. Investigators are working to gather information, expect large police presence in the area. Updates will be posted to this thread as they are made available. #Denver pic.twitter.com/YkosOOOjmS