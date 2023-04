Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Amsterdam και Voorschoten. Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος, δεκάδες επιβάτες του τρένου τραυματίστηκαν (νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για 30 τραυματίες), ορισμένοι από αυτούς σοβαρά. Αναφέρθηκε επίσης ότι υπήρξε ένας νεκρός.

Λίγο πριν από τις 3.30μμ, λίγο πριν από το σταθμό Voorschoten, όπως φαίνεται από το Άμστερνταμ, επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με σιδηροδρομικό γερανό που βρισκόταν πάνω/κοντά στις γραμμές. Κατά πάσα πιθανότητα, ο γερανός βρισκόταν εκεί για εργασίες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, η επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σε μεγάλο βαθμό και έπιασε φωτιά.

Ο επιβατικός συρμός είχε τουλάχιστον πενήντα επιβαίνοντες και ο αριθμός των τραυματιών αγγίζει τους 30.

Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε κι είναι πεσμένο σε χωράφι, σύμφωνα με το ANP. Το δεύτερο βαγόνι έχει επίσης πέσει, ενώ στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά, κατά τις αρχικές πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι (NS) ανέφεραν μέσω Twitter ότι δρομολόγια που συνδέουν τη Λάιντεν και τη Χάγη έχουν ανασταλεί εξαιτίας του ατυχήματος.

