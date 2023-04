Το επιβατικό τρένο πραγματοποιούσε βραδινό δρομολόγιο. Το δυστύχημα έγινε στις 03:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διπλανή γραμμή από όπου περνούσε το τρένο, ήταν ένα φορτηγό με γερανό που έκανε εργασίες στην γραμμή.

Κυκλοφορεί ένα σενάριο που θέλει το εμπορικό τρένο, το οποίο να πέρασε χωρίς να υπολογίσει τη σηματοδότηση που υπήρχε στο σημείο.

Το εμπορικό τρένο είναι από εξωτερικό και δεν είναι εξοπλισμένο όπως τα επιβατικά τρένα. Συγκρούστηκε με το φορτηγό που έκανε τις εργασίες στη γραμμή και αυτό πετάχτηκε στην άλλη πλευρά που ερχόταν η επιβατική αμαξοστοιχία.

Στο τρένο επέβαιναν 50 επιβάτες. Από τη σύγκρουση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 19 τραυματίστηκαν. Ο νεκρός είναι ένας υπάλληλος της εταιρείας που έκανε τα έργα στη γραμμή. Εκπρόσωπος της εταιρείας το επιβεβαίωσε αυτό στην εφημερίδα NRC Handelsblad. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θύμα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο κατασκευαστικός γερανός με τον οποίο συγκρούστηκαν οι αμαξοστοιχίες στις γραμμές ανήκε επίσης στην εταιρεία BAM. Στο τμήμα της γραμμής όπου συνέβη το ατύχημα, η BAM συμμετείχε σε κατασκευαστικές εργασίες. Τμήμα του σιδηροδρόμου στο σημείο ήταν εκτός λειτουργίας. Το πώς ακριβώς συνέβη το σιδηροδρομικό ατύχημα δεν είναι ακόμη σαφές.

ΦΩΤΟ: EPA/JOSH WALET

«Νιώσαμε ένα τεράστιο τράνταγμα και αμέσως τα φώτα έσβησαν», αφηγήθηκε στο Omroep West ένας από τους επιβάτες. «Δεν μπορέσαμε να βγούμε αμέσως από το τρένο επειδή δεν υπηρχε ηλεκτρικό», πρόσθεσε φανερά σοκαρισμένος. «Τελικά βγήκαμε, αφού μας φάνηκε πως είχαν περάσει ώρες».

Ένας 20χρονος δήλωσε: «Ήταν σαν ταινία, τα φώτα έσβησαν, έγινε σκοτάδι, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βγουν από το τρένο. Είδα τραυματίες, ο μηχανοδηγός του τρένου ούρλιαξε. Βοήθησα κάποιους που πονούσαν πολύ. Καλέσαμε στο 112 και οι διασώστες έφτασαν σε 10 λεπτά. Ήταν σημαντική η βοήθεια από τους κατοίκους του χωριού».

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη θλίψη του για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στην Ολλανδία λόγω του εκτροχιασμού του τρένου στο Voorschoten. Συλλυπείται την οικογένεια του θύματος και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Η αλληλεγγύη μας προς το λαό και την κυβέρνηση της Ολλανδίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», σημειώνει το ΥΠΕΞ.

Profoundly saddened by the tragic loss of life in the #Netherlands due to the train derailment in Voorschoten.??conveys its condolences to the victim’s family &wishes for swift recovery to the injured. Our solidarity w/the people & Gov’t of the #Netherlands at this difficult time pic.twitter.com/eOTLY56Mms