Με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου του απαγγέλθηκαν όχι μία αλλά... 34 κατηγορίες, την ώρα που υποστηρικτές του διαδήλωναν έξω από το δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν.

Φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, ο 76χρονος Τραμπ εμφανίστηκε ανέκφραστος κατά την άφιξή του και χαιρέτισε τους υποστηρικτές του υψώνοντας τη γροθιά του.

Μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο και δήλωσε «αθώος» και στις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων.

«Είχαμε την εντύπωση ότι θα κάνει μια σύντομη δήλωση πριν μπει μέσα και πιστεύω πως το γεγονός ότι δεν έκανε είναι αξιοσημείωτο», δήλωσε στο CNNi, η Αλίσα Φαρα Γκρίφιν πρώην διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Τραμπ.

Νωρίτερα, προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ παραδόθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ.

Του πήραν αποτυπώματα, αλλά δεν τον φωτογράφισαν, ούτε του πέρασαν χειροπέδες, σύμφωνα με ανάρτηση ρεπόρτερ της εφημερίδας New York Times στο Twitter.

Μέσα από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε στο δικαστήριο, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε την εξής ανάρτηση:

«Κατευθύνομαι στο Κάτω Μανχάταν, στο Δικαστήριο. Μοιάζει τόσο σουρεαλιστικό - Ουάου, θα με συλλάβουν. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό στην Αμερική».

Happening Now: Donald Trump — the first former president in history to face criminal charges — has entered a New York courtroom to be arraigned and is expected to plead not guilty https://t.co/Xx3h8zWVB8 pic.twitter.com/GPWgFV80rp