Σοκ και αναστάτωση σκόρπισε στους θεατές του Coachella 2023 μία ακροβάτισσα η οποία έπεσε ξαφνικά από ύψος στη σκηνή την ώρα συναυλίας.

Βίντεο από τη δεύτερη νύχτα του μουσικού φεστιβάλ των ΗΠΑ δείχνει τη σοκαριστική στιγμή που η χορεύτρια πέφτει αφού στριφογύριζε στον αέρα κι ενώ οι παρευρισκόμενοι χόρευαν.

Η ακροβάτισσα φαίνεται να περιστρέφεται στον αέρα και καθώς ανοίγει το σεντόνι χάνει το κράτημά της και πέφτει κατακόρυφα στο κενό.

Η γυναίκα έμεινε ακίνητη στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα. Τότε ορισμένοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να την απομακρύνουν.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 5 λεπτά μετά την έναρξη της παράστασής της, ενώ παραμένει άγνωστο πώς έπεσε αλλά και ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Are concerts becoming to dangerous? ??..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all ?..a female acrobat fell from the sky during the concert ? #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h