Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν Καναδούς πολιτικούς να φορούν ψηλοτάκουνες γόβες ροζ χρώματος, και να κάνουν μια συμβολική παρέλαση μέσα στο Κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τη βία κατά των γυναικών.

Οι πολιτικοί συμμετείχαν στην εκστρατεία «Hope In High Heels» που χρηματοδοτείται από το Halton Women's Place, ένα «καταφύγιο» γυναικών στο Οντάριο, όπως αναφέρει το ndtv.com επικαλούμενο πληροφορίες του Fox News.

Η εκστρατεία, η οποία διεξάγεται εδώ και τέσσερα χρόνια, έχει ως στόχο την ενημέρωση των ανδρών και των αγοριών σχετικά με τη βία λόγω φύλου, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για τον ξενώνα γυναικών στο Οντάριο.

«Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στην κοινωνία μας. Η Hope in Heels είναι μια εκστρατεία που διαδίδει την ευαισθητοποίηση για τη βία κατά των γυναικών, ενώ ενθαρρύνει τους άνδρες και τα αγόρια να γίνουν μέρος της λύσης. Φορέσαμε τα χαρακτηριστικά ροζ τακούνια τους για να υποστηρίξουμε αυτόν τον σημαντικό σκοπό», έγραψε στο Twitter ο Καναδός υπουργός Μεταφορών Ομάρ Αλγκάμπρα, κοινοποιώντας ένα βίντεο από την εκδήλωση που δείχνει τους άνδρες να περπατούν γύρω από το τραπέζι συνεδριάσεων με ροζ τακούνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η ενέργεια προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Violence against women is still prevalent in our society. Hope in Heels is an event that spreads awareness on violence against women while encouraging men and boys to be part of the solution. We wore their signature pink heels in support to this important cause. @HaltonWomensPl pic.twitter.com/5qngxQ6Myu