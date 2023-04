Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν κατέλαβε την Πέμπτη πετρελαιοφόρο με σημαία των Νήσων Μάρσαλ στον Κόλπο του Ομάν, εν μέσω ευρύτερων εντάσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το live5news, ο 5ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύει στη Μέση Ανατολή αναγνώρισε το πλοίο ως το Advantage Sweet.

Δεδομένα δορυφορικής παρακολούθησης του πλοίου από το MarineTraffic.com το έδειξαν στον Κόλπο του Ομάν λίγο βόρεια της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ, το απόγευμα της Πέμπτης.

Μόλις είχε έρθει από το Κουβέιτ και ανέφερε ως προορισμό του το Χιούστον του Τέξας.

Το Advantage Sweet εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη 1:15 μ.μ. ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, καθώς το Ιράν κατέλαβε το σκάφος, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό.

«Οι ενέργειες του Ιράν είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και διαταράσσουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο 5ος Στόλος.

«Το Ιράν θα πρέπει να απελευθερώσει αμέσως το πετρελαιοφόρο».

Ο 5ος Στόλος δήλωσε ότι η κατάληψη από το Ιράν ήταν τουλάχιστον το πέμπτο εμπορικό πλοίο που καταλαμβάνει η Τεχεράνη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), το Advantage Sweet ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Κίνα που ονομάζεται SPDBFL No One Hundred & Eighty-Seven (Tianjin) Ship Leasing Co Ltd.

Τα ιρανικά κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την είδηση και δεν είναι σαφές εάν οι ιρανικές δυνάμεις γνώριζαν ότι το πλοίο ανήκε σε κινεζική εταιρεία.