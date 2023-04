Η υιοθέτηση του ψηφίσματος διευρύνει τον κύκλο των χωρών όπου ο Πούτιν θεωρείται επισήμως ύποπτος για εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το telegraf.

Σε κείμενό της η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος «γενοκτονία» σε σχέση με τις ενέργειες της Ρωσίας.

Επιπλέον, ο Λευκορώσος δικτάτορας Αλεξάντερ Λουκασένκο βρέθηκε να εμπλέκεται σε αυτή τη γενοκτονία.

Στο ψήφισμα σημειώνεται ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η αναγκαστική απέλαση αποτελεί ένδειξη γενοκτονίας, επομένως όλες οι περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνηθούν και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση χαιρετίζει επίσης την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και της Ρωσίδας διαμεσολαβήτριας για τα παιδιά Maria Lvova-Belova.

«Αυτή είναι μία από τις κύριες αποφάσεις στο παρόν ψήφισμα. Δεν είναι όλα τα μέλη της PACE χώρες που έχουν επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης. (το καταστατικό βάσει του οποίου εκδόθηκε η απόφαση για τη σύλληψη του Πούτιν). Και είναι η υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος που διευρύνει τον κύκλο των χωρών όπου ο Πούτιν θεωρείται επίσημα ύποπτος για εγκλήματα πολέμου.

Η τροπολογία μου στο ψήφισμα της PACE αναγνωρίζει ότι ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, συμμετείχε στην αναγκαστική απέλαση παιδιών και ενηλίκων από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Κάτι που καθιστά αυτομάτως τον Λουκασένκο ένοχο για τη γενοκτονία που διεξήγαγε η Ρωσία στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Γκοντσάρνκο, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Russian army has never raped women in Rio, but Russian tanks have killed people in Budapest.



I can't understand! How and why does Hungary support Russia? Have you forgotten what Russia is?



The average Hungarian pays 18 euros/month to Russia. If Russia is a terrorist state, then… pic.twitter.com/ZpWtnuSCSE