Η Αλίνα Καμπάεβα, η 39χρονη επί χρόνια ερωμένη του Πούτιν προτιμούσε να κρύβεται στην Ελβετία, όπου γέννησε ένα από τα παιδιά του το 2015, αναφέρει δημοσίευμα του Mirror.

Αλλά οι κυρώσεις για τον Πούτιν έχουν περιορίσει τα ταξίδια της στη Δύση - και αντ' αυτού πέταξε κάτω από υψηλή ασφάλεια στο Ομσκ της Σιβηρίας ως ειδική προσκεκλημένη σε εκδήλωση.

Η Καμπάεβα - πρώην χρυσή ολυμπιονίκης - η οποία κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις, εθεάθη στο Evgeniya Cup, στο οποίο συμμετέχουν παιδιά-διαγωνιζόμενοι από περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τον Πούτιν, καθώς και από συμμάχους της Λευκορωσίας και της Κούβας.

Το Ομσκ απέχει περισσότερο από 2.000 μίλια από τουλάχιστον δύο παλάτια που ζει τον έρωτά της με τον Πούτιν - το ένα κρυμμένο σε δάση στο Βαλντάι στα βόρεια της Ρωσίας, το άλλο στο Γκελέντζικ με θέα τη Μαύρη Θάλασσα.

Vladimir Putin and Alina Kabaeva live together and use money from slush fund in Cyprus – Proekthttps://t.co/to5uo6yB3y