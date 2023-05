Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές, αφού άνδρας φέρεται να πέταξε φυσίγγια κυνηγετικών όπλων έξω από τη βασιλική κατοικία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε γνωστό ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γύρω στις 7 το βράδυ απόψε (τοπική ώρα), αφού πλησίασε τις πύλες του Παλατιού και πέταξε «αριθμό αντικειμένων» στον χώρο των ανακτόρων.

Σύμφωνα με το BBC, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

WATCH: Controlled explosion heard on live TV as police investigate suspicious bag at Buckingham Palace pic.twitter.com/YoX2pDKWrF