«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν ως στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών του στρατού και των ειδικών υπηρεσιών με χρήση συστημάτων πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές απενεργοποιήθηκαν», αναφέρει το δημοσίευμα σε RIA και TASS.

Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά την πτώση και τη διασπορά θραυσμάτων UAV στο έδαφος, ενώ αμετάβλητο θα παραμείνει το πρόγραμμα εργασίας του προέδρου.

Το Κρεμλίνο εκτιμά πως οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια του Κιέβου και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου την παραμονή της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου.

Όπως διευκρινίζεται η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αντίποινα όπου και όταν το κρίνει σκόπιμο.

