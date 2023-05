Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, τόνισε σήμερα ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του σε δημοσιογράφους.

«Τέτοιες δηλώσεις που σκηνοθετεί η Ρωσία θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως προσπάθεια προετοιμασίας ενός πλαισίου» που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα «για μια μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Για τον Ουκρανό αξιωματούχο, μια τέτοια επίθεση, αν την είχε πραγματοποιήσει το Κίεβο - που θα ήταν η πρώτη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 - «δεν θα έλυνε κανένα στρατιωτικό πρόβλημα», τη στιγμή που η Μόσχα εξακολουθεί να ελέγχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

«Αντίθετα, αυτό θα υποκινούσε τη Ρωσία σε ακόμη πιο ακραίες ενέργειες κατά του άμαχου πληθυσμού μας», υποστήριξε ο Ποντολιάκ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, η Μόσχα «είναι πολύ φοβισμένη με την έναρξη των ουκρανικών επιθέσεων κατά μήκος της πρώτης γραμμής και προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να πάρει την πρωτοβουλία, να στρέψει αλλού την προσοχή».

Σημειώνεται πως για μήνες, η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση για να ανακαταλάβει τις περιοχές που κατέχει Ρωσία στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Τις τελευταίες ημέρες, το Κίεβο είχε αναφέρει ότι οι προετοιμασίες για μια τέτοια επίθεση, που αναμένεται να γίνει σύμφωνα με αναλυτές την άνοιξη, «φτάνουν στο τέλος τους».

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «επίθεση κατά του Κρεμλίνου με drones» κατά την διάρκεια της χθεσινή νύκτας σε μία «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν», που έγινε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι στην καταγγελλόμενη επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν χρησιμοποιήθηκαν δύο drones τα οποία εξουδετερώθηκαν από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα.

Μάλιστα στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινήθηκαν σειρά βίντεο από την κατάρριψη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

