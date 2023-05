Οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου. Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφίους για την προεδρία: τον απερχόμενο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του, τον κύριο ηγέτη της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον Μουχαμέρ Ιντζέ και τον Σινάν Ογκάν.

Εξάλλου 24 πολιτικά κόμματα και 151 ανεξάρτητοι υποψήφιοι διεκδικούν έδρες στο 600μελές κοινοβούλιο.

Μια εβδομάδα πριν από την ημέρα που θα ανοίξουν οι κάλπες για τις στην Τουρκία, η εταιρεία δημοσκοπήσεων ΜΑΚ εκτιμά ότι η τη δεδομένη στιγμή η δυναμική της ψήφου κινείται προς την αντιπολίτευση και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα κερδίσει στον πρώτο γύρο.

Ταγίπ Ερντογάν: 45,4 (+1,7 από 23 Απριλίου)

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 50,9 (+3,1)

Μουχαρέμ Ιντζέ ( Κόμμα της Πατρίδας) : 1,7 (-1,7)

Σινάν Ογάν: 2,0 (+0,9)

Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ): 36.9 (+1.1)

Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP): 30.1 (+1.0)

(Φιλοκουρδικό) YSP: 10.4 (+0.9)

Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜHP): 6.6 (-0.6)

«Καλό Κόμμα»( İYİ): 12.6 (+0.9)

Άλλο: 3.4 (-3.3)

