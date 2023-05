Ο Nigar Alam, τοπικός μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης, κλήθηκε να παραχωρήσει μια ομιλία σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το κόμμα Tehreek-e-Insaf (PTI) του πρώην πρωθυπουργού Imran Khan στο χωριό Sawaldher της περιφέρειας Mardan.

Ο άνδρας κατέληξε να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου, αφού «έκανε κάποια βλάσφημα σχόλια που εξόργισαν τον κόσμο», δήλωσε στο Al Jazeera τοπικός αξιωματούχος.

Η αστυνομία κατάφερε αρχικά να τον γλυτώσει οδηγώντας τον σε ένα κοντινό κατάστημα, ωστόσο το πλήθος έσπασε την πόρτα, τον έσυρε με τη βία έξω και τον χτύπησε με ρόπαλα αφήνοντας τον νεκρό.

Το βίντεο από το λιντσάρισμα έκανε το γύρο του κόσμου: Στις σοκαριστικες εικόνες, η αστυνομία φαίνεται να προσπαθεί μάταια να σταματήσει το έξαλλο πλήθος από το να χτυπήσει τον άνδρα.

Σημειώνεται πως η βλασφημία είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στο Πακιστάν, ενώ ακόμη και αναπόδεικτοι ισχυρισμοί μπορούν να ξεσηκώσουν τον όχλο ωθώντας σε πράξεις σκληρής βίας.

A Muslim religious leader has been beaten to death in Pakistan for allegedly making ‘blasphemous remarks’ during a speech at a rally for Imran Khan’s opposition PTI party ⤵️ pic.twitter.com/KPi7opmvXt