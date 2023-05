Εν μέσω της αυξανόμενης «εξάπλωσης» της τεχνητής νοημοσύνης, οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν ορισμένες θέσεις εργασίας που δεν θα αντικατασταθούν από τεχνητούς εργαζομένους.

Από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, υπήρχαν απειλές ότι οι νέες μηχανές -από τους μηχανοποιημένους αργαλειούς μέχρι τα μικροτσίπ- θα «σφετερίζονταν» τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας.

Ως επί το πλείστον, οι άνθρωποι έχουν επικρατήσει.

Τώρα, σύμφωνα με το BBC, λένε ορισμένοι ειδικοί, με την πανταχού παρούσα τεχνητή νοημοσύνη στον ορίζοντα, η απειλή γίνεται αντιληπτή.

Τα ρομπότ έρχονται να «πάρουν» δουλειές (;)

Μια έκθεση της Goldman Sachs του Μαρτίου του 2023 εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι ικανή να παράγει περιεχόμενο θα μπορούσε να κάνει το ένα τέταρτο όλων των εργασιών που σήμερα κάνουν οι άνθρωποι.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, σημειώνει περαιτέρω η έκθεση, 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να χαθούν εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Και αυτό θα μπορούσε να είναι τρομερό, λέει ο Martin Ford, συγγραφέας του βιβλίου Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything.

Οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν με επιφύλαξη, ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα για τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ικανή - εργασίες που απαιτούν σαφώς ανθρώπινες ιδιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και η σκέψη εκτός πλαισίου.

Επιπρόσθετα υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας που απαιτούν εξελιγμένες διαπροσωπικές σχέσεις.

Από τις νοσοκόμες, τους συμβούλους επιχειρήσεων έως και τους δημοσιογράφους ερευνητές.

Η τρίτη ασφαλής ζώνη, τονίζουν πως είναι οι θέσεις εργασίας που απαιτούν πραγματικά μεγάλη κινητικότητα και επιδεξιότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα.

Πολλές εμπορικές θέσεις εργασίας - όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και πολλά παρόμοια - εμπίπτουν σε αυτή την «ομπρέλα».

Ενώ οι άνθρωποι θα παραμείνουν πιθανότατα σε θέσεις εργασίας που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, αυτό δεν σημαίνει ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι εντελώς απομονωμένα από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου, έχουν πτυχές που είναι πιθανό να αυτοματοποιηθούν από την τεχνολογία.

Ενώ ένα ρομπότ μπορεί φαινομενικά να κάνει καλύτερη δουλειά στην ανεύρεση του καρκίνου, λέει, οι περισσότεροι άνθρωποι θα εξακολουθούν να θέλουν έναν γιατρό - ένα πραγματικό πρόσωπο - να είναι αυτός που θα τους το πει.

Αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις δουλειές και έτσι η ανάπτυξη αυτών των σαφώς ανθρώπινων δεξιοτήτων θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν να κάνουν τη δουλειά τους παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Εν ολίγοις, η αναζήτηση ρόλων σε δυναμικά, μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν απρόβλεπτες εργασίες είναι ένας καλός τρόπος για να αποτρέψετε την απώλεια θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον, για λίγο καιρό.