Οι δικηγόροι του Έρικ και του Λάιλ Μενέντεζ, των δύο αδελφών που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον φόνο των γονιών τους στην πολυτελή έπαυλη της οικογένειας στο Μπέβερλι Χιλς το 1989, ισχυρίζονται τώρα πως έχουν στη διάθεσή τους νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να ανατρέψου την απόφαση των δικαστών.

Πιο συγκεκριμένα, στο αίτημα που κατέθεσαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες την περασμένη Τετάρτη, υποστήριξαν ότι σε μία επιστολή που έστειλε ο Έρικ στον ξάδελφό του οχτώ μήνες πριν τις σοκαριστικές δολοφονίες, περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την σεξουαλική κακοποίηση που δεχόταν ο νεαρός από τον πατέρα του.

Την ίδια ώρα, επικαλούνται τη μαρτυρία ενός ακόμη άνδρα που ισχυρίζεται ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον πατέρα των αγοριών όταν ήταν μέλος της πετυχημένης εφηβικής μπάντας Menudo, που είχε κατακτήσει το νεανικό κοινό τη δεκαετία του '80.

Στην επιστολή που έστειλε ο Έρικ Μενέντεζ στον ξάδελφό του, Άντι Κάνο, τον Δεκέμβριο του 1988, ο νεαρός τότε άνδρας γράφει τα εξής:

Συμβαίνει ακόμα Άντι, αλλά τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα για εμένα...

Είναι τόσο υπέρβαρος που δεν αντέχω ούτε να τον κοιτάζω. Δεν ξέρω πότέ με σιγουριά πότε θα συμβεί και αυτό με τρελαίνει. Κάθε νύχτα μένω ξάγρυπνος με τον φόβο ότι μπορεί να μπει στο δωμάτιό μου. Πρέπει να το βγάλω από το μυαλό του. Ξέρω τι μου είχε πει και παλαιότερα αλλά φοβάμαι. Δεν ξέρεις τον μπαμπά μου όπως εγώ. Είναι τρελός!

Με προειδοποίησε εκατό φορές να μη μιλήσω σε κανέναν, ειδικά στον Λάιλ. Είμαι τόσο δειλός; Δεν ξέρω πως θα το αντέξω όλο αυτό. Μπορώ να το αντιμετωπίσω Άντι, απλώς πρέπει να σταματήσω να το σκέφτομαι.

Η επιστολή ανακαλύφθηκε από τη μικρότερη αδελφή του Χοσέ Μενέντεζ και μητέρα του Άντι, Μάρτα Κάνο, που την μοιράστηκε πρώτη φορά με τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Ραντ το 2018.

Στη συνέχεια εκείνος την παραχώρησε στον πρώην δικηγόρο του Έρικ Μενέντεζ, Κλιφ Γκάρντνερ.

Ο Γκάρντνερ ανακάλυψε επίσης πέρυσι ότι, σε συνέντευξη που παραχώρησε για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ, ο 52χρονος σήμερα Ρόι Ροσέλο, Πορτορικανός τραγουδιστής που τη δεκαετία του '80 άνηκε στην εφηβική μπάντα Menudo, κατηγορεί τον πατέρα των δύο αγοριών ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και τον ίδιο.

Στις πολύκροτες δίκες των δύο αγοριών τη δεκαετία του '90, οι αδελφοί Μενέντεζ είχαν παραδεχτεί ότι σκότωσαν τους γονείς τους, Χοσέ και Κίτι, αλλά είχαν αρνηθεί την κατηγορία για φόνο εκ προμελέτης - κάνοντας λόγο για αυτοάμυνα.

Σύμφωνα με όσα υποστήριζαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα δύο αδέλφια, ο πατέρας τους - ένας αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος - τους κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια, με την ανοχή της μητέρας τους.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά τα δύο αδέλφια δικάστηκαν χωριστά, όμως και στις δύο δίκες τα σώματα των ενόρκων δεν κατάφερναν να συμφωνήσουν ως προς τη φύση του εγκλήματος και έτσι κηρύχθηκε κακοδικία. Ακολούθησε δεύτερη δίκη για τον Έρικ και ο Λάιλ, που αυτή τη φορά κάθισαν μαζί στο εδώλιο του κατηγορουμένου, βρέθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία των γονιών τους και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη δεύτερη δίκη, μεγάλο μέρος των στοιχείων που αφορούσαν στη φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση των δύο αγοριών δεν έγινε δεκτό: Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι δύο νέοι δολοφόνησαν εν ψυχρώ τους γονείς τους εποφθαλμιώντας την τεράστια οικογενειακή περιουσία.

Το γεγονός ότι και οι δυο είχαν περάσει τους μήνες μετά τη δολοφονία - πριν τη σύλληψή και την ομολογία τους - ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά σε πολυτελή ρολόγια και αυτοκίνητα, μαθήματα τένις και προσωπικές επενδύσεις, σίγουρα δεν βοήθησε την υπερασπιστική τους γραμμή.

