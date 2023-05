Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παίρνει διαζύγιο από τον σύζυγό της μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας.

«Μαζί έχουμε καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Είμαστε ευγνώμονες για τα 19 χρόνια κοινής πορείας και για την αγαπημένη μας κόρη», έγραψε η Μαρίν στο Instagram.

«Είμαστε ακόμα οι καλύτεροι φίλοι, κοντά ο ένας στον άλλον και στοργικοί γονείς. Στο μέλλον θα εξακολουθούμε να περνάμε χρόνο μαζί ως οικογένεια και ο ένας με τον άλλον. Ευχόμαστε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή. Δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω το θέμα», σημείωσε.

Η Marin και ο Raikkonen, και οι δύο 37 ετών, έχουν μια κόρη πέντε ετών. Παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2020, σε μια τελετή που έγινε σε στενό κύκλο.

Η Μάριν, η οποία αποχωρεί από την πρωθυπουργία μετά την εκλογική της ήττα τον περασμένο μήνα, έχει εμπλακεί σε σειρά σκανδάλων σχετικά με τα πάρτι της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Ο Μάριν έγινε πρωθυπουργός το 2019 και υπηρέτησε στη θέση αυτή μέχρι τις εκλογές του Απριλίου, στις οποίες το Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού αναδείχθηκε μεγαλύτερο κόμμα.

Παραμένει πρωθυπουργός με υπηρεσιακή ιδιότητα μέχρι να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

Finland PM Sanna Marin announces she is divorcing her husband https://t.co/FEeAjPMm6x pic.twitter.com/cs4BKehUNE