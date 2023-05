Έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του Μιλάνου με αποτέλεσμα να τυλιχτούν στις φλόγες αρκετά οχήματα.

Όπως αναφέρει το Reuters, είναι πιθανό η έκρηξη να έγινε σε ένα βαν. Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica ανέφερε ότι το όχημα μετέφερε φιάλες οξυγόνου όταν εξερράγη, προκαλώντας «εκρήξεις - ντόμινο». Αρκετά οχήματα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, με σύννεφα πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από τα συντρίμμια. Η πυρκαγιά που ακολούθησε, επεκτάθηκε σε οχήματα και σε κτίρια στον δρόμο Pier Lombardo.

Απόρροια της φωτιάς ήταν να καταστραφούν τέσσερα αυτοκίνητα, ένα φαρμακείο και διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, ενώ εκκενώθηκε και ένα σχολείο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη για την ώρα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή, διέκοψαν την κυκλοφορία και απέκλεισαν την πρόσβαση, ενώ οι πυροσβέστες έπεσαν τη μάχη της κατάσβεσης.

Several vehicles in flames after there were reports of an explosion in Italy's Milan. Reports say that a parked van exploded that eventually led to the burning of other vehicles



Evacuation operations are underway.



Srinjoy Chowdhury joins @prathibhatweets with the latest updates pic.twitter.com/fzZnC8bnVO