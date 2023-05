Στο Ratingen-West, η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε. Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, αρκετοί αστυνομικοί και πυροσβέστες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο αστυνομικοί και δέκα πυροσβέστες τραυματίστηκαν από την έκρηξη, ορισμένοι από αυτούς πολύ σοβαρά. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της NRW Herbert Reul (CDU) στην Επιτροπή Εσωτερικών του κοινοβουλίου του Ντίσελντορφ. Ο σύλλογος ιδιοκτητών των διαμερισμάτων είχε ενημερώσει την αστυνομία γύρω στις δέκα το πρωί επειδή το γραμματοκιβώτιο ενός από τους ενοίκους είχε ξεχειλίσει από έγγραφα, δήλωσε ο Reul. Στη συνέχεια κλήθηκε η πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος.

Κατά την είσοδο στο διαμέρισμα, όπου ζούσε μια μητέρα με τον γιο της, είχε εκδηλωθεί φωτιά. Ο γιος φέρεται να πυροδότησε την έκρηξη με ένα αντικείμενο, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο άνδρας βρίσκεται ακόμη στο διαμέρισμα. Η γυναίκα λέγεται ότι εθεάθη για λίγο στο μπαλκόνι.

Αυτή τη στιγμή, δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρίσκονται στον πολυώροφο οικισμό στα δυτικά του Ratingen. Από ένα διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου εξακολουθεί να βγαίνει καπνός. Λίγο μετά την έκρηξη, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν ακουστεί πολυάριθμοι θόρυβοι από χτυπήματα στο πληγέν πολυώροφο κτίριο.

#BREAKING: ZDF broadcaster: German authorities not ruling out targeted attack following explosion at apartment building in western German town of Ratingenpic.twitter.com/UtQyA8Nd4z