Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο 14χρονος να είναι όρθιος μαζί με άλλους μαθητές του στον πίνακα και να παρουσιάζουν μια εργασία.

Κάποια στιγμή, ξαφνικά ορμά σε συμμαθήτριά του που κάθεται στο πρώτο θρανίο και την καρφώνει στο πρόσωπο και το σώμα με ένα στιλό. Ο μαθητής δείχνει εξαγριωμένος και καρφώνει τη συμμαθήτριά του με μανία σε διαφορα σημεία του σώματός της, πριν ορμήξουν επάνω του οι άλλοι συμμαθητές για να τον απωθήσουν.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στη Βραζιλία, εκείνη τον είχε κοροϊδέψει για ένα λάθος που έκανε και προφανώς αυτό «πυροδότησε» την «εγκληματική» αντίδραση του συμμαθητή της.

