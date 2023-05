Η νέα σάρωση, σύμφωνα με το BBC, αποτυπώνει το ναυάγιο στο σύνολό του, αποκαλύπτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του Τιτανικού.

Βρίσκεται σε δύο μέρη, με την πλώρη και την πρύμνη να χωρίζονται από περίπου 800 μέτρα (2.600 πόδια).

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο προσέκρουσε σε παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχουν ακόμη ερωτήματα, βασικά ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με το ναυάγιο», δήλωσε στο BBC News ο Parks Stephenson, αναλυτής του Τιτανικού.

Ο Τιτανικός έχει διερευνηθεί εκτενώς από τότε που ανακαλύφθηκε το ναυάγιο το 1985. Αλλά είναι τόσο μεγάλο που στο σκοτάδι του βυθού, οι κάμερες δεν μπορούν να δείξουν παρά μόνο στιγμιότυπα.

Η σάρωση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Magellan Ltd, μια εταιρεία χαρτογράφησης, και την Atlantic Productions, η οποία γυρίζει ντοκιμαντέρ με φόντο το ναυάγιο.

Ο Gerhard Seiffert του Magellan, επικεφαλής της αποστολής, δήλωσε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο υποβρύχιας σάρωσης που έχει αναλάβει ποτέ.

Η σάρωση δείχνει τόσο την κλίμακα του πλοίου, όσο και κάποιες μικρολεπτομέρειες, όπως ο σειριακός αριθμός σε μία από τις έλικες.

Η πλώρη, που τώρα καλύπτεται από σταλακτίτες σκουριάς, εξακολουθεί να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ακόμη και 100 χρόνια μετά το ναυάγιο.

Στην κορυφή φαίνεται το κατάστρωμα του πλοίου, όπου μια τρύπα που ανοίγει, δίνει μια ματιά στο κενό όπου κάποτε βρισκόταν η μεγάλη σκάλα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αποστολής, η μελέτη των σαρώσεων θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για το τι συνέβη στον Τιτανικό εκείνη τη μοιραία νύχτα του 1912.

Η μελέτη στο σημείο της πρύμνης, πρόσθεσε, θα μπορούσε να αποκαλύψει τους μηχανισμούς του τρόπου με τον οποίο το πλοίο έπεσε στον πυθμένα της θάλασσας.

Η θάλασσα δε βοηθάει και τόσο πολύ στην περισυλλογή στοιχείων για το ναυάγιο, διότι τα μικρόβια «κατατρώγουν» τμήματα και αποσυντίθενται.

Ωστόσο, οι ιστορικοί γνωρίζουν ότι ο χρόνος τελειώνει για την πλήρη κατανόηση της ναυτικής καταστροφής.

