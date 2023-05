Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα το πρωί στην περιοχή του Πον-ντε-Μαρτέλ της Ελβετίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί άνθρωποι», μεταδίδουν τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ελβετική ραδιοτηλεόραση RTN, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και ομάδες αστυνομικών κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο.

Η αστυνομία του καντονιού του Νεσατέλ δεν έχει δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες. Παραμένει άγνωστος ο τύπος του αεροσκάφους καθώς και το πόσα άτομα επέβαιναν σε αυτό. «Θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι οικογένειες των θυμάτων» εξήγησε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ζορζ-Αντρέ Λοζουέτ.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

A plane crashed Saturday morning in steep terrain near Ponts-de-Martel in the mountains in canton Neuchâtel claiming several lives according to cantonal police. https://t.co/KjVkkTcopa