Η Amazon προσθέτει μια λειτουργία στο σύστημα πληρωμών που βασίζεται στην παλάμη της, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν αλκοόλ με το χέρι τους.

Το σύστημα, που ονομάζεται Amazon One, επιτρέπει στους ανθρώπους να πληρώνουν για αντικείμενα τοποθετώντας την παλάμη τους πάνω σε μια συσκευή σάρωσης. Για να αγοράσουν αλκοόλ, οι χρήστες πρέπει να ανεβάσουν μια κυβερνητική ταυτότητα στον ιστότοπο Amazon One, έγραψε η εταιρεία σε ανάρτηση στο blog τη Δευτέρα. Η Amazon δήλωσε ότι δεν αποθηκεύει τις ταυτότητες των χρηστών και ότι ένας τρίτος πάροχος επαληθεύει την τεκμηρίωση.

Οι μπάρμαν θα μπορούν να επαληθεύουν ότι ένας χρήστης του Amazon One είναι ενήλικας μέσω ενός μηνύματος "21+" που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή και κάνοντας μια "οπτική αντιστοίχιση" του χρήστη με μια φωτογραφία που έχει φορτώσει ο χρήστης και η οποία εμφανίζεται στην οθόνη, σύμφωνα με την ανάρτηση στο blog.

Σύμφωνα με το CNBC, η Amazon εισήγαγε την τεχνολογία σάρωσης παλάμης το 2020, πλαισιώνοντας το σύστημα ως μέσο για να κάνει την εμπειρία αγορών των πελατών πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Έχει εισαγάγει το Amazon One σε ορισμένα από τα καταστήματα σούπερ μάρκετ Fresh και τα καταστήματα ευκολίας Go, μαζί με επιλεγμένες τοποθεσίες της Whole Foods. Οι χώροι αθλητισμού και ψυχαγωγίας έχουν επίσης υιοθετήσει την τεχνολογία, ενώ η Panera Bread άρχισε να δοκιμάζει το Amazon One σε δύο από τα εστιατόριά της νωρίτερα φέτος.

Για αρχή, το γήπεδο μπέιζμπολ Coors Field στο Ντένβερ του Κολοράντο θα επιτρέπει στους παρευρισκόμενους να χρησιμοποιούν το Amazon One για να αγοράζουν αλκοόλ, δήλωσε η Amazon.

Το Amazon One και άλλα συστήματα πληρωμών που χρησιμοποιούν βιομετρικά δεδομένα έχουν αντιμετωπίσει κάποιες αντιδράσεις. Η Amazon υποστηρίζει ότι η αναγνώριση παλάμης είναι πιο ιδιωτική από άλλα βιομετρικά συστήματα "επειδή δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την ταυτότητα ενός ατόμου κοιτάζοντας την εικόνα της παλάμης του".