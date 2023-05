Οι χρήστες του WhatsApp θα μπορούν να επεξεργάζονται μηνύματα που έχουν στείλει 15 λεπτά μετά την αποστολή τους αλλά... ο παραλήπτης θα ειδοποιείται για το γεγονός ότι έχουν αλλάξει.

Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στη Meta έχει αρχίσει να αναπτύσσει τη νέα λειτουργία και θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Sky News, τα μηνύματα θα έχουν πάνω μια ένδειξη που θα δείχνει ότι έχουν υποστεί επεξεργασία αλλά δεν θα δείχνουν πώς έχουν αλλάξει.

Για να επεξεργαστεί ένα μήνυμα, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει παρατεταμένα ένα μήνυμα και να επιλέξει επεξεργασία.

Η επιλογή επεξεργασίας θα είναι διαθέσιμη για 15 λεπτά μετά την αποστολή του μηνύματος.

Η νέα λειτουργία θα βοηθήσει κυρίως χρήστες που έχουν κάνει κάποιο λάθος ή έχουν μετανιώσει.

«Η λειτουργία θα επιτρέπει από τη διόρθωση ενός απλού ορθογραφικού λάθους μέχρι την προσθήκη επιπλέον κειμένου σε ένα μήνυμα. Η τελευταία ενημέρωση του WhatsApp έρχεται μετά την ανακοίνωση της Meta ότι θα επιτρέπει στους χρήστες να κλειδώνουν και να αποκρύπτουν συνομιλίες».

IT’S HERE ? Message Editing is rolling out now.



You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up ? pic.twitter.com/JCWNzmXwVr