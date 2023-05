Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έθεσε τον στρατό της χώρας σε πλήρη ετοιμότητα και διέταξε να μετακινηθούν πιο κοντά στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug.

Οι εντολές του Βούτσιτς ήρθαν την ώρα που Σέρβοι στο δήμο Ζβέκαν του βόρειου Κοσσυφοπεδίου συγκρούονταν με την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου, η οποία προσπαθούσε να βοηθήσει τον νεοεκλεγέντα αλβανικής καταγωγής δήμαρχο να εισέλθει στο γραφείο του.

Η τοπική ψηφοφορία είχε μποϊκοταριστεί από τους Σέρβους που αποτελούν την πλειοψηφία στην περιοχή.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου έριξε δακρυγόνα κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το κτίριο του δήμου.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με το Reuters, όταν Αλβανοί δήμαρχοι του Κοσσυφοπεδίου ορκίστηκαν να ηγηθούν των περιοχών με σερβική πλειοψηφία στο Βορρά.

