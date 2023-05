Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, είπε ότι θα δοθούν πυρηνικά όπλα σε έθνη που είναι πρόθυμα να ενταχθούν στο κράτος-ένωση της Ρωσίας - Λευκορωσίας, λίγες ημέρες αφότου επιβεβαίωσε ότι άρχισε η μεταφορά ορισμένων τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Μόσχα στο Μινσκ.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξη στο κανάλι Russia 1.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Λευκορωσίας, η Συμφωνία για την ίδρυση του Ενωτικού Κράτους της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, που υπογράφηκε το 1999, δημιούργησε τη νομική βάση για μια ευρεία συμμαχία που κάλυπτε μεταξύ άλλων την οικονομία, την πληροφόρηση, την τεχνολογία, τη γεωργία και την ασφάλεια των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Την Πέμπτη ο Λευκορώσος αυτοκράτορας δήλωσε ότι η μεταφορά ορισμένων τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στη Λευκορωσία έχει αρχίσει, μετά από συμφωνία που υπέγραψαν η Μόσχα και το Μινσκ.

Η Λευκορωσία, λίγο μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας της μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, συμφώνησε να μεταφέρει όλα τα όπλα μαζικής καταστροφής της σοβιετικής εποχής που ήταν σταθμευμένα στη Ρωσία.

Τον Μάρτιο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα ολοκληρώσει την κατασκευή μιας ειδικής εγκατάστασης αποθήκευσης τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία έως τις αρχές Ιουλίου και δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη προβεί στη μεταφορά στη Λευκορωσία ενός πυραυλικού συστήματος μικρού βεληνεκούς Iskander, το οποίο μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές.

Τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι μικρότερα από τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα - τα οποία μπορούν να αποδεκατίσουν ολόκληρες πόλεις - και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιορισμένο πεδίο μάχης.

Ωστόσο, οι εκρηκτικές τους αποδόσεις εξακολουθούν να είναι αρκετές για να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές καθώς και μόλυνση από ραδιενέργεια.

Η ΕΕ χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Μινσκ ως ένα βήμα που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επικίνδυνη κλιμάκωση.

Μέλη της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας κατακεραύνωσαν επίσης τη συμφωνία, με την εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Σβιατλάνα Τσικχανούσκαγια να αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε το σχέδιο του Πούτιν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία».

«Παραβιάζει άμεσα το συνταγματικό μας μη πυρηνικό καθεστώς και θα εξασφαλίσει τον έλεγχο της Ρωσίας επί της Λευκορωσίας για τα επόμενα χρόνια. Και θα απειλούσε περαιτέρω την ασφάλεια της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης», ανέφερε.

We must do everything to prevent Putin’s plan to deploy nuclear weapons in #Belarus. It directly violates our constitutional non-nuclear status & would secure Russia’s control over Belarus for years ahead. And it would further threaten the security of #Ukraine & all of Europe. pic.twitter.com/14uKEkvEoz