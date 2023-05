Μια γυναίκα εμφανίστηκε γυμνή σήμερα το πρωί σε γνωστή εκπομπή στη Βρετανία! Η κίνησή της προκάλεσε -αν μη τι άλλο- μεγάλη έκπληξη στους τηλεθεατές που την άκουγαν να ρίχνει «βολές» στους ανθρώπους που θεωρούν τον γυμνισμό εγωιστικό και σκανδαλώδη.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η γυναίκα που βγήκε γυμνή στον τηλεοπτικό αέρα, ονομάζεται Helen Berriman. Είναι μέλος του Naturist Foundation, παλαιότερα γνωστό ως North Kent Sun Club. Το Naturist Foundation είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που διαθέτει εγκαταστάσεις όπου οι άνθρωποι μπορούν να περιφέρονται γυμνοί.

Η Helen Berriman εμφανίστηκε γυμνή στην τηλεόραση -και πιο συγκεκριμένα στο σημερινό επεισόδιο του Good Morning Britain που μεταδίδεται στο ITV- λέγοντας στους τηλεθεατές ότι ο κόσμος έχει πολύ περισσότερα να ανησυχεί από γυμνές ηλιοθεραπεύτριες. Το κανάλι, πάντως, φρόντισε να θολώσει το γυμνό στήθος της στην εικόνα που έβγαινε στον «αέρα». Η Berriman υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει το να είσαι γυμνός σε δημόσιο χώρο και ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι για τους λουόμενους στον ήλιο. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο για τους ανθρώπους, όσο για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο. Υπάρχουν τόσα άλλα για τα οποία θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε».

Ο Nick Ede, προσκεκλημένος στην εκπομπή, που περιγράφεται ως ειδικός σε θέματα πολιτισμού, διαφώνησε, λέγοντας με καυστικό χιούμορ: «Ο μόνος θάμνος που θέλω να δω είναι ένας πράσινος». Αλλά η Berriman αντέδρασε επιμένοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιτρέπεται να κάνουν ηλιοθεραπεία στα πάρκα και υποστήριξε σθεναρά ότι «όλοι έχουν ένα σώμα». Η γυμνή ηλιοθεραπεία δεν είναι παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ο νόμος λέει ότι καθίσταται παράνομο εάν προκαλεί ανησυχία και αναστάτωση σε άλλους ανθρώπους.

