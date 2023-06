Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερντογάν - σε νέες δηλώσεις του - κάλεσε την Αθήνα να σταματήσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά ερωτηθείς για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας εφόσον επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ερντογά απάντησε χαρακτηριστικά:

«Μετά την εκλογή μου, ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε και μου έδωσε συγχαρητήρια. Υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, αν τύχει στο Βίλνιους, δεν θα διστάσουμε να συναντηθούμε.

Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Αρκεί να μην δοθούν αντίθετα μηνύματα. Δεν προσπαθούμε να αυξήσουμε την επιθετικότητα, αλλά κύριε Πρωθυπουργέ σταματήστε να εξοπλίζετε τα νησιά.Πού θα φτάσετε λοιπόν με αυτόν τον οπλισμό; Η Αμερική σας δίνει συνεχώς όπλα. Σας τα δίνει δωρεάν;».

Πιθανότατα θα μιλήσουμε για όλα αυτά μαζί, πρόσθεσε. Να ξέρετε ότι υπάρχουμε για να μειώνουμε τους εχθρούς μας, όχι για να τους αυξάνουμε. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτός είναι ο Ερντογάν.

