Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο εμφανίζει κύκνους να είναι στον... κόσμο τους, μπερδεύοντας τις παπαρούνες (από τις οποίες παράγεται το όπιο) με το φυτό ελαιοκράμβη. Στο βίντεο που έγινε viral, φαίνονται οι κύκνοι να καταναλώνουν το παραισθησιογόνο φυτό και έπειτα να τρεκλίζουν. Στις εικόνες φαίνεται ότι κάποια πτηνά δεν θέλουν να απομακρυνθούν και αντιστέκονται στους αγρότες και στις τοπικές αρχές που επιχειρούν να τα βοήθησουν, απομακρύνοντάς τα.

Το άκρως τοξικό φυτό ευθύνεται για την πρόκληση υπνηλίας στους κύκνους ακόμα και για το θάνατό τους, σε περίπτωση μεγάλης κατανάλωσης, με τις τοπικές αρχές να στέλνουν όσα πτηνά πιάνουν για αποτοξίνωση σε ειδικό κέντρο περίθαλψης. Αυτό το απίστευτο σκηνικό έχει προκύψει στη Σλοβακία, και προκαλεί... αμηχανία. Σε μια απομακρυσμένη γωνιά της ευρωπαϊκής χώρας, μια αγροτική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτή την πρωτόγνωρη και δυσχερή κατάσταση. Δεκάδες κύκνοι έχουν εγκατασταθεί στα χωράφια τους με παπαρούνες, ανέφερε το news18.com, που επικαλείται το Baltics News.

Τα φτερωτά αυτά πλάσματα αρνούνται να φύγουν από την περιοχή. Ο λόγος πίσω από αυτή την παράξενη αλλά και πεισματική συμπεριφορά; Αυτά τα πουλιά φαίνεται να έχουν... εθιστεί στα ναρκωτικά. Ο Balints Pam, ένας Σλοβάκος αγρότης με πολυετή εμπειρία στην καλλιέργεια παπαρούνας, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο παράξενη κατάσταση. Τον Φεβρουάριο, σμήνη κύκνων εμφανίστηκαν στα χωράφια του κοντά στην πόλη Komarno. Από τότε, δεν έδειξαν ιδιαίτερη επιθυμία να φύγουν. Με τραγικό τρόπο, η παρουσία τους προκάλεσε καταστροφή στην επερχόμενη συγκομιδή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κύκνοι έχουν αναπτύξει εθισμό στα φυτά παπαρούνας.

Φυσικά, οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν τον λόγο για τον οποίο οι κύκνοι επέλεξαν τις παπαρούνες αντί της συνήθους προτίμησής τους για τη χειμερινή ελαιοκράμβη. Αυτή είναι μια καλλιέργεια που συνήθως τσιμπολογούν κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Ο Pam εικάζει ότι δεν ήταν οι ίδιες οι παπαρούνες που προσέλκυσαν τα πουλιά. Ήταν μάλλον οι μεγάλες λακκούβες νερού που σχηματίζονταν στα χωράφια του μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Και τα δύο αποτελούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό για τα υδρόβια πουλιά που αναζητούν τροφή.

Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν πάνω από 200 κύκνοι στο χωράφι του. Με ενήλικους κύκνους που ζυγίζουν περίπου 14 κιλά, η όρεξή τους είναι σημαντική. Ωστόσο, η σύγχυσή τους τους οδήγησε στο να τρώνε κατά λάθος παπαρούνες αντί για ελαιοκράμβη. «Εκτός από τους σπόρους, ολόκληρο το φυτό της παπαρούνας είναι τοξικό. Ωστόσο, οι κύκνοι δεν το γνωρίζουν αυτό και βλάπτουν τον εαυτό τους», εξήγησε ο Pam, όπως αναφέρει το Baltics News.

Η κατάποση της παπαρούνας προκαλεί μια ναρκωτική επίδραση μέθης, καθιστώντας τους κύκνους ανίκανους να πετάξουν. Δεδομένου ότι είναι κουρασμένοι, μπερδεμένοι και απαθείς, οι κύκνοι γίνονται επίσης εύκολος στόχος για τα αρπακτικά. Η κατανάλωση ακόμη και μικρής ποσότητας παπαρούνας μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, αλλά καθώς οι κύκνοι συνεχίζουν την υπερκατανάλωση, υποκύπτουν σε υπερβολική δόση και πεθαίνουν. Αρκετές δεκάδες κύκνοι έχουν ήδη πεθάνει.

