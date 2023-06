Το σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο έχασαν τις ζωές τους πέντε γυναίκες, σημειώθηκε στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένα τζιπ που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα παραβίασε το «κόκκινο» και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τις πέντε κοπέλες, λίγες ώρες πριν από το γάμο μιας φίλης τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας οδηγός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στον Interstate 35W. Αφού πέρασε με κόκκινο φανάρι χτύπησε με το ΙΧ του ένα σεντάν στο οποίο επέβαιναν οι πέντες νέες γυναίκες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, αφού πέταξε το όχημά τους πάνω από 50 μέτρα. Και οι πέντε πέθαναν επί τόπου από θλαστικά τραύματα.

Ο ύποπτος οδηγός, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως ένας 27χρονος άνδρας, φέρεται να προσπέρασε ένα σταθμευμένο αστυνομικό όχημα της πολιτείας με ταχύτητα άνω των 95 μιλίων/ώρα σε μια ζώνη όπου το όριο είναι στα 55 μίλια/ώρα. Ο τροχονόμος δεν είχε ακόμη ενεργοποιήσει τα φώτα ή τις σειρήνες του όταν άρχισε να ακολουθεί το SUV και, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν μπόρεσε να τον προλάβει για να ξεκινήσει έναν τροχονομικό έλεγχο.

Ο οδηγός, που είναι από το Μπρούκλιν Παρκ, τραυματίστηκε επίσης κατά τη σύγκρουση αλλά τράπηκε σε φυγή, αιμόφυρτος, προς ένα κοντινό κατάστημα. Οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν το 911 και οι αρχές τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε έλεγχο για ναρκωτικά ή αλκοόλ και νοσηλεύτηκε για σπασμένο ισχίο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Hennepin.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV