Ο Brian Szasz, θετός γιος του επιβάτη Hamish Harding, «απολογήθηκε» σε ανάρτηση στο Facebook τη Δευτέρα για ποιο λόγο πήγε σε συναυλία ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του.

Ο ίδιος έγραψε:

«Μπορεί να είναι δυσάρεστο να βρίσκομαι εδώ αλλά η οικογένειά μου θα ήθελε να είμαι στη συναυλία των blink-182 καθώς είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα και η μουσική με βοηθάει στις δύσκολες στιγμές».

@tomdelonge my stepdad is missing in the sub at the titanic site. I’m here at the San Diego show for support thanks.??