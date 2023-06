Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουράνο πάνω από το διυλιστήριο Petromidia, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν πολλοί τραυματίες ενώ της έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Αυτή την ώρα βίντεο από το σημείο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Έχει ενεργοποιηθεί το λεγόμενο κόκκινο σχέδιο δράσης και εννέα ειδικά πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται ήδη στο σημείο.

blast occurs at Romania's black sea petromidia refinery, emergency response unit says - Reuters pic.twitter.com/nUb19DVLaP

Romania, explosion at Petromidia Refinery on the Black Sea. pic.twitter.com/3Slgbg74EM