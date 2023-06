Οι άνδρες της αμερικανικής ακτοφυλακής εντόπισαν στον Ειρηνικό και κατέσχεσαν ένα «ναρκο-υποβρύχιο», που «έκρυβε» στο εσωτερικό του περισσότερα από 17.000 κιλά κοκαΐνης, αξίας 232 εκατ. δολαρίων.

Βίντεο από την δραματική καταδίωξη δείχνει αρκετούς Αμερικανούς κομάντο με φουσκωτά να καταδιώκουν στη θάλασσα το μικρό υποβρύχιο και έναν από αυτούς να φωνάζει (στα ισπανικά): «Σταματήστε το σκάφος σας! Τώρα!». Στα πλάνα που κόβουν την ανάσα φαίνονται οι εκπαιδευμένοι άνδρες της Ακτοφυλακής να πηδούν επάνω στο «ναρκο-υποβρύχιο», το οποίο έπλεε με ταχύτητα στη επιφάνεια της θάλασσας, και να χτυπούν την καταπακτή ώσπου ένας από τους επιβαίνοντες ανοίγει και σηκώνει τα χέρια του ψηλά.

Η επιτυχημένη επιχείρηση συνέβη στις 18 Ιουνίου του 2019, εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Κολομβίας και του Ισημερινού, αλλά το βίντεο της δραματικής καταδίωξης κοινοποιήθηκε μόλις την περασμένη Δευτέρα (19 Ιουνίου). Τα μέλη του πληρώματος, εκπαιδευμένα στην επιβίβαση σε πλοία, φορούσαν κράνη με κάμερα που κατέγραφαν τις στιγμές της επέμβασης στο «ναρκο-υποβρύχιο».

#OTD in 2019, crew members from U.S. Coast Guard Cutter Munro chased down and boarded a narco-submarine in the Eastern Pacific, seizing 17,000 pounds of cocaine with an estimated value of $232 million. pic.twitter.com/pKoZU3EDk9