Κορυφώνεται η αγωνία για τους επιβαίνοντες στο υποβρύχιο «Τιτάνας». «Υπάρχει πάντα ελπίδα σε μία υπόθεση έρευνας και διάσωσης», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής, πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ, σε συνέντευξη Τύπου στη Βοστόνη. Η ελπίδα παραμένει ζωντανή μετά από ηχητικά σήματα που έλαβαν οι σημαδούρες σόναρ, με τους ειδικούς να λένε ότι το σκάφος θα μπορούσε να είναι κοντά στην επιφάνεια του Ατλαντικού. «Δεν ξέρουμε τι είναι», δήλωσε για τους θορύβους ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ. Ωστόσο, επισήμανε ότι συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα ηχητικά σήματα και εκτίμησε ότι ψάχνουν στη «σωστή περιοχή».

Τα δεδομένα από τις έρευνες θα δοθούν και σε στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, για να αναλυθούν περαιτέρω, αλλά μέχρι στιγμής οι ειδικοί δεν ήταν σίγουροι για το τι μπορεί να προκάλεσε τους ήχους. Ο πλοίαρχος Φρέντερικ δήλωσε ότι ελπίζει πως το πρωί θα φτάσουν περισσότερα τηλεχειριζόμενα υποβρύχια οχήματα, καθώς συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή γύρω από τους ήχους, αναφέρει το BBC. Κάποια από αυτά θα έχουν επιπλέον δυνατότητα βάθους, πρόσθεσε.

Λιγότερες από 20 ώρες οξυγόνου έχουν στη διάθεσή τους οι πέντε επιβαίνοντες του υποβρυχίου που εξαφανίστηκε την Κυριακή, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού Λιμενικού. Υπενθυμίζεται ότι υποβρύχιο, με την ονομασία «Titan», έχασε την επικοινωνία την Κυριακή (18 Ιουνίου) ενώ βρισκόταν περίπου 435 μίλια νότια του Σεντ Τζονς, στο Νιουφάουντλαντ, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού προς το διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού στα ανοικτά των ακτών του Καναδά.

Στο βαθυσκάφος επιβαίνουν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Hamish Harding, πρόεδρος της εταιρείας ιδιωτικών αεροσκαφών Action Aviation. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι ο Shahzada Dawood, ο γιος του Suleman και ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της OceanGate Stockton Rush, σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με τον Γάλλο πιλότο υποβρυχίων Paul-Henry Nargeolet.

Ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων κατεύθασε στο σημείο ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό του τουριστικού βαθυσκάφους τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ κατευθυνόταν προς το ναυάγιο του Τιτανικού. Το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του βαθυσκάφους, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, ανέφερε ο χειριστής του.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου, στον βόρειο Ατλαντικό.

Το Victor 6000 αναμένεται να φτάσει αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να παράσχει βοήθεια. Το οξυγόνο στο αγνοούμενο βαθυσκάφος αναμένεται ότι θα τελειώσει το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα (μεσημέρι, ώρα Ελλάδας).

