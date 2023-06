Συνεχίζεται η έρευνα και η μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους «Τιτάν» και τη διάσωση των πέντε επιβαινόντων. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μόνο ένα θαύμα θα έχει κρατήσει στη ζωή τους πέντε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο χαμένο υποβρύχιο: τον 58χρονο Βρετανό δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ, τον πακιστανικής καταγωγής 48χρονο επιχειρηματία Σαχζάντα Νταγούντ με τον 19χρονο γιο του, τον 77χρονο Γάλλο ωκεανογράφος και ειδικό σε θέματα Τιτανικού Πολ- Ενρί Ναρζολέ και τον Στόκτον Ρας, ιδρυτή και επικεφαλής της OceanGate.

Το σκάφος, μήκους 6,5 μέτρων, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία OceanGate Expeditions, εξαφανίστηκε την Κυριακή 18 του μηνός με το πλήρωμά του στο σκάφος. Είχε το πολύ 96 ώρες αυτονομίας σε οξυγόνο για να αναπνέουν τα μέλη του πληρώματος, αλλά ο χρόνος συνεχίζει να περνάει και τα αποθέματά του υποτίθεται ότι έχουν εξαντληθεί σήμερα το μεσημέρι. Ένας στολίσκος από εξειδικευμένα αεροπλάνα και σκάφη συμμετέχει στην αγωνιώδη αναζήτηση του τουριστικού υποβρύχιου σκάφους.

Το Trade μίλησε με τον Dr. Jorge Saravia, πνευμονολόγο, για τις επιπτώσεις της έλλειψης οξυγόνου στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και για τις επιπτώσεις μιας ακραίας κατάστασης όπως αυτή του υποβρυχίου στην υγεία. Σύμφωνα με τον πνευμονολόγο, το οξυγόνο αποτελεί σημαντικό μέρος της λειτουργίας όλων των κυττάρων. Ένα κύτταρο που δεν λαμβάνει οξυγόνο «οξειδώνεται» και εμφανίζονται καρδιακές προσβολές, ο θάνατος διαφόρων κυττάρων από τη μη λήψη της αντίστοιχης οξυγόνωσης.

Ειδικότερα, αναφορικά με το πώς επηρεάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός καθώς στερείται οξυγόνου σε μια κατάσταση όπως αυτή του χαμένου υποβρυχίου στον Ατλαντικό και ποια είναι τα συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν; Μπορούμε να σταματήσουμε να αναπνέουμε για έως και 3 ή 4 λεπτά, και τότε αρχίζουν όλες οι αλλαγές λέει ο Jorge Saravia και εξηγεί ότι όταν η οξυγόνωση μειώνεται, κάτι που μπορεί να συμβαίνει στο υποβρύχιο επειδή το οξυγόνο αρχίζει να πέφτει, είναι σαν να αρχίζουμε να ανεβαίνουμε σε ύψος. Θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε δύσπνοια, πονοκέφαλο, ζάλη και μπορεί να υπάρξει ναυτία και εμετός μέχρι την απώλεια των αισθήσεων.

Για το αν υπάρχει κάποια πρακτική ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση του οξυγόνου και να το κάνουμε να διαρκεί περισσότερο σε μια κρίσιμη κατάσταση όπως αυτή, η απάντηση του ειδικού είναι ότι μπορούμε να μειώσουμε την απαίτηση σε οξυγόνο ενώ βρισκόμαστε σε κατάσταση ηρεμίας, να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη κίνηση ώστε να μην υπάρχει κατανάλωση οξυγόνου. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει εκεί είναι ότι η έλλειψη οξυγόνου ανταλλάσσεται με CO2 και ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται υπνηλία λόγω της έλλειψης οξυγόνωσης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι άνθρωποι αποκοιμούνται και τότε, δυστυχώς, έρχεται ο θάνατος.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά το οξείδιο του αζώτου που υπάρχει στο εσωτερικό των υποβρυχίων, τα οποία το εκμεταλλεύονται για την ανταλλαγή με το οξυγόνο. Τη στιγμή που οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σκάφος φεύγουν, υπάρχει αποσυμπίεση και αυτό μπορεί να επηρεάσει διάφορα όργανα. Έτσι, όταν έχετε βρεθεί σε πολύ μεγάλο βάθος, η έξοδος πρέπει να γίνεται σταδιακά. Υπάρχουν ακόμη και θεραπείες με υπερβαρικούς θαλάμους για τις εναποθέσεις οξειδίου του αζώτου στο επίπεδο διαφόρων οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των αρθρώσεων, και οι οποίες στη μετέπειτα ζωή αφήνουν πολύ πόνο.

Ο βαθύς ωκεανός δέχεται ελάχιστο έως καθόλου φως και οι θερμοκρασίες στα 12.500 πόδια είναι περίπου 2°C . Εάν το σκάφος έχει κολλήσει στο βυθό, η θερμοκρασία του νερού θα μπορούσε επίσης να είναι περίπου 0°C. Στους ανθρώπους, η υποθερμία μπορεί να εκδηλωθεί στο νερό με θερμοκρασία μόλις 4°C, με τα σωματικά συστήματα να αρχίζουν να κλείνουν με τους ανθρώπους να κουράζονται και να συγχύζονται. Χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, το σκάφος δεν θα παράγει ενέργεια ή θερμότητα. Υπάρχει λοιπόν μια πιθανότητα να έχουν «παγώσει» οι πέντε επιβαίνοντες στον «Τιτάνα», να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να «κερδίσουν» έτσι χρόνο ζωής κάτω από το νερό.

Η αμερικανική ακτοφυλακή αναφέρει ότι η έρευνα για τον εντοπισμό του υποβρύχιου σκάφους «Titan» που αγνοείται, συνεχίζεται σε μια περιοχή όπου ανιχνεύθηκαν θόρυβοι από συσκευές σόναρ. Το οξυγόνο στο σκάφος που μεταφέρει πέντε άτομα προβλέπεται ότι θα είχε εξαντληθεί στις 14.08 μ.μ. ώρα Ελλάδας σήμερα.

Όταν ξεκίνησε το Titan διέθετε οξυγόνο για 96 ώρες, σύμφωνα με την εταιρεία, κάτι που σημαίνει ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή σήμερα. Το πόσο θα διαρκέσει στην πραγματικότητα το οξυγόνο εξαρτάται, σύμφωνα με τους ειδικούς, από πολλούς παράγοντες, όπως αν το βαθυσκάφος έχει ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και από το αν οι επιβάτες διατηρούν την ψυχραιμία τους.

Πολυεθνική ομάδα έρευνας και διάσωσης ψάχνει για πέμπτη ημέρα σήμερα κάθε εκατοστό της θάλασσας στο σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού αναζητώντας ένα τουριστικό βαθυσκάφος το οποίο αγνοείται από την Κυριακή με πέντε επιβαίνοντες, καθώς εκτιμάται ότι έχουν οξυγόνο για λίγες ώρες ακόμη.

Το βαθυσκάφος Titan, μήκους 6,7 μέτρων, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions με έδρα τις ΗΠΑ, ξεκίνησε την κάθοδό του προς το ναυάγιο του Τιτανικού στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας). Έχασε επαφή με το πλοίο υποστήριξης από το οποίο αποκολλήθηκε έπειτα από περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, δηλαδή λίγα λεπτά προτού φτάσει στο διάσημο ναυάγιο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ατλαντικού.

Οι ομάδες έρευνας και οι συγγενείς των πέντε επιβαινόντων αναθάρρησαν την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού λιμενικού ότι καναδικά πλοία άκουσαν ήχους από τον βυθό της θάλασσας.

Το λιμενικό επεσήμανε ότι τα τηλεκατευθυνόμενα υποθαλάσσια οχήματα έρευνας κατευθύνονται προς το σημείο όπου ακούστηκαν οι ήχοι, χωρίς ωστόσο προς το παρόν να έχει εντοπιστεί το βαθυσκάφος. Εξάλλου αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι ήχοι αυτοί ενδεχομένως να μην προέρχονται από το Titan. «Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες των μελών του πληρώματος που εξαφανίστηκε με το Titan», δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού λιμενικού Τζέιμι Φρέντερικ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Βοστόνη. «Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, πάντα ελπίζεις», πρόσθεσε. Όμως τόνισε ότι «δεν μπορώ να σας πω τι είναι αυτοί οι ήχοι», εξηγώντας ότι η ανάλυσή τους δεν απέφερε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ χθες βρισκόταν καθ’ οδόν προς το σημείο που πιστεύεται ότι βρίσκεται το βαθυσκάφος ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων. Πρόκειται για το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του βαθυσκάφους, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, ανέφερε ο χειριστής του.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου.

Η τραγωδία εξελίσσεται στα παγωμένα νερά στα ανοικτά των ανατολικών ακτών του Καναδά, όπου βυθίστηκε ο Τιτανικός το 1912. Το ναυάγιό του βρίσκεται σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων, ανατολικά του Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ.

Στο βαθυσκάφος Titan επιβαίνουν πέντε άνθρωποι: ο 58χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο πακιστανικής καταγωγής 48χρονος επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ με τον 19χρονο γιο του, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος και ειδικός σε θέματα Τιτανικού Πολ- Ενρί Ναρζολέ και ο Στόκτον Ρας, ιδρυτής και επικεφαλής της OceanGate.

Ο Σον Λιτ, επικεφαλής της εταιρείας στην οποία ανήκει από κοινού το πλοίο υποστήριξης, το Polar Prince, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι «ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα», αλλά αρνήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το πώς διακόπηκε η επικοινωνία.

Ακόμη κι αν εντοπιστεί το Titan η ανάσυρσή του στην επιφάνεια θα είναι ένα δύσκολο έργο. Αν έχει ήδη καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια, ο εντοπισμός του στην τεράστια θάλασσα θα είναι δύσκολος, ενώ είναι κλειδωμένο από έξω, κάτι που σημαίνει ότι οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να βγουν από το βαθυσκάφος χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Αν το Titan βρίσκεται στον βυθό, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ανασυρθεί στην επιφάνεια λόγω της μεγάλης πίεσης και του πλήρους σκοταδιού που επικρατεί σε εκείνα τα βάθη.

Ερωτήματα για την ασφάλεια του βαθυσκάφους δημιουργήθηκαν το 2018 στη διάρκεια συμποσίου ειδικών της βιομηχανίας, ενώ αργότερα το ίδιο έτος ο πρώην επικεφαλής θαλάσσιων επιχειρήσεων της OceanGate, ο Ντέιβιντ Λόχριτζ, προσέφυγε δικαστικά εναντίον της εταιρείας, αφού εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του Titan και απολύθηκε.

Σύμφωνα με αυτόν, το φινιστρίνι στο εμπρός μέρος του βαθυσκάφους έχει κατασκευαστεί για να αντέχει την πίεση σε 1.300 μέτρα βάθους και όχι στα 4.000 μέτρα.

BREAKING: Oxygen has now run out on Titanic sub according to Coast Guard prediction ?? pic.twitter.com/QzWDPzDsXh