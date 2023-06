«Βρέθηκαν συντρίμια και τα αξιολογούμε», λέει η αμερικανική ακτοφυλακή βάζοντας νέα διάσταση στο θρίλερ με το χαμένο υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Την πληροφορία ότι ανακαλύφθηκαν συντρίμμια του βαθυσκάφους Titan μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ, επικαλούμενα την Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Η αμερικανική ακτοφυλακή αναφέρει ότι τα συντρίμμια ανακαλύφθηκαν εντός της περιοχής έρευνας από ένα τηλεχειριζόμενο, μη επανδρωμένο υποβρύχιο ρομπότ, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού. Οι ειδικοί στο πλαίσιο της ενιαίας διοίκησης αξιολογούν τις πληροφορίες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρέθηκαν συντρίμμια στην περιοχή αναζήτησης του αγνοούμενου υποβρύχιου σκάφους «Τιτάν» στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι έρευνες συνεχίστηκαν για τέταρτη πλήρη ημέρα σήμερα, Πέμπτη 22 Ιουνίου, καθώς έφτασαν κάποια πρόσθετα μέσα των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του Καναδά.

Η ακτοφυλακή σχεδιάζει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα, στη διάρκεια της ημέρας, για να αναφερθεί στα ευρήματα. Το πεδίο συντριμμιών θα μπορούσε να είναι αποδεικτικό στοιχείο του κατεστραμμένου βαθυσκάφους με τους πέντε επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων της ακτοφυλακής, η παροχή αέρα στο εσωτερικό του «Τιτάνα» αναμενόταν να εξαντληθεί γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2