Ένα κεφάλι ποντικού βρέθηκε, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, σε μια συσκευασία.... γεύματος σε καφετέρια της Κίνας, ανοίγοντας και πάλι την συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων στη χώρα.

Το κεφάλι του τρωκτικού βρέθηκε μέσα σε μια συσκευασία γεύματος στην καφετέρια του νοσοκομείου παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής της κομητείας Σιουσάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται ανακοίνωση της υπηρεσίας ρύθμισης της αγοράς της κομητείας.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κεφάλι του ποντικού μέσα σε ένα πιάτο moyuya (πάπια με κονιάκ), μια τοπική νοστιμιά. Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι ο τομέας τροφοδοσίας της καφετέριας του έχει ανατεθεί σε έναν εξωτερικό συνεργάτη μέσω κυβερνητικής πλειοδοσίας και ότι δεν έχει συναντήσει στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα.

The market regulation bureau of Xiushan county in Chongqing municipality released a statement on Tuesday acknowledging that a mouse head had been found in a lunch box in the cafeteria of the county's traditional Chinese medicine hospital. https://t.co/YRwNX1lhXi — China Daily (@ChinaDaily) June 28, 2023

Ερωτηθείς από το Reuters, αξιωματούχος του νοσοκομείου που ζήτησε να μην κατονομαστεί, κάλεσε το πρακτορείο ειδήσεων να αναφέρεται σε «επίσημα ρεπορτάζ» χωρίς να επεκταθεί.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που ένα κεφάλι ποντικού βρίσκεται μέσα σε πιάτο: Την 1η Ιουνίου ένας φοιτητής στο Βιομηχανικό Πολυτεχνικό Κολλέγιο της Τζιανσί, στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Ναντσάν, ανήρτησε ένα βίντεο που δείχνει «ένα αντικείμενο με δόντια, μάτια και μύτη μέσα στο πιάτο του με ρύζι στην καφετέρια του κολλεγίου», σύμφωνα με την South China Morning Post.

For the second time in a month, a mouse head has been found in a lunch box meal of a cafeteria in China, state media reported on Tuesday, sparking online witticisms and a larger debate about food safety in the country.https://t.co/5QHMgxv9jd — Inquirer (@inquirerdotnet) June 28, 2023

The head of a mouse was suspected to be eaten in the canteen of "Xiushan County Hospital of Traditional Chinese Medicine" pic.twitter.com/iMERNnOeXh — Agra (@staragranews) June 27, 2023

Αξιωματούχοι του κολλεγίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολίτες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων έπειτα από τα δύο περιστατικά. Εφεξής οι καφετέριες θα πρέπει να εγκαταστήσουν κάμερες ασφαλείας και να παίζουν τα βίντεο που καταγράφουν στον χώρο της τραπεζαρίας, έγραψε ένας χρήστης στην ιστοσελίδα Weibo, το αντίστοιχο Twitter της Κίνας.

Υπενθυμίζεται πως το 2022 η Κρατική Διοίκηση για την Ρύθμιση της Αγοράς ανέφερε ότι 518.600 υποθέσεις με παραβιάσεις ασφάλειας των τροφίμων ερευνήθηκαν και διεκπειραιώθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Παρότι η ασφάλεια τροφίμων στην Κίνα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, οι επιθεωρήσεις των ρυθμιστικών αρχών της αγοράς εντόπισαν τον περασμένο χρόνο συχνότερα προβλήματα ανάμεσα σε αγροτικά προϊόντα και στην βιομηχανία τροφοδοσίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.