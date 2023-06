Κομμάτια από συντρίμμια του «Τιτάνα» απομακρύνθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic στο Σεντ Τζον. Τα συντρίμμια του μοιραίου υποβρυχίου αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο μέρος των ερευνών για την τραγωδία που γράφτηκε στο ναυάγιο του «Τιτανικού».

Το Horizon Arctic επέστρεψε στο λιμάνι του Σεντ Τζον, στον Καναδά, μεταφέροντας τα θρυμματισμένα κομμάτια του υποβρύχιου σκάφους «Titan», 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή του στα ανοικτά των ακτών του Νιουφάουντλαντ, με πέντε επιβάτες στο σκάφος.

Το πλοίο μετέφερε τον «Οδυσσέα», ένα τηλεχειριζόμενο όχημα που έβαλε τέλος στην αποστολή διάσωσης όταν εντόπισε συντρίμμια στον πυθμένα του ωκεανού, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το κύτος του «Τιτανικού».

Περίπου δέκα κομμάτια φέρονται να ξεφορτώθηκαν από το πλοίο –συμπεριλαμβανομένου του φινιστρινιού και ενός μεγάλου πίνακα. Τα συντρίμμια καλύφθηκαν γρήγορα με μεγάλους μουσαμάδες, προτού μεταφερθούν με γερανούς σε φορτηγά.

«Η ομάδα μας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις επιχειρήσεις εκτός ακτής, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε αποστολή και θα βρίσκεται σε διαδικασία απομάκρυνσης από το Horizon Arctic σήμερα το πρωί», δήλωσε εκπρόσωπος της Pelagic Research, της εταιρείας στην οποία ανήκει το ρομποτικό σκάφος «Odysseus».

Looks like nose of #Titan being lifted off Horizon Arctic pic.twitter.com/OZuClp7JAt