Η ανταρσία της Βάγκνερ φαίνεται πως έχει γίνει αφορμή για μια μαζική εκκαθάριση στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων καθώς και ένα crash test για το υπουργείου Άμυνας.

«Εξαφανισμένοι» παραμένουν μετά τη βραχύβια ανταρσία της Wagner οι στρατηγοί Σεργκέι Σουροβίκιν και Βαλέρι Γκερασίμοφ. Μάλιστα, σε δημοσίευμά τους οι Moscow Times, όπου επικαλούνται ανώνυμες πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρουν ότι ο Σουροβίκιν έχει συλληφθεί αφού φαίνεται να γνώριζε για τα σχέδια του Γεβγκένι Πριγκόζιν και της μισθοφορικής οργάνωσής του.

Διεθνή μέσα, όπως το CNN και το Reuters, επιχειρούν να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί με τους κορυφαίους στρατηγούς και σημειώνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να έχει ξεκινήσει τις εκκαθαρίσεις έτσι ώστε να αποκαταστήσει το κύρος και να εδραιώσει και πάλι την «κυριαρχία» του στις τάξεις του στρατού.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Ρωσίας (FSO) που θεωρείται ότι ελέγχεται από τον Πούτιν, ενώ αυτές αγγίζουν και μεσαία στελέχη του στρατού που δεν αντέδρασαν κατά τη διάρκεια της «πορείας δικαιοσύνης» της Wagner, όπως είχε ονομάσει ο Πριγκόζιν την ανταρσία των μισθοφόρων.

Το CNN επικαλείται τον στρατιωτικό μπλόγκερ Ρίμπαρ (Rybar) που έγραψε την Τετάρτη ότι οι εκκαθαρίσεις του Πούτιν βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. «Εδώ και αρκετές ημέρες, ερευνητές και εκπρόσωποι της FSO πραγματοποιούν έρευνες τόσο στην ηγεσία των στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου όσο και στους διοικητές των μονάδων», αναφέρει ο Rybar.

Among other interesting things in this post, Rybar says that, while Gerasimov is formally in charge of the war, VDV commander Colonel General Mikhail Teplinsky is the one actually running the war on the Russian side.https://t.co/q45mtjTIKt pic.twitter.com/5IIjN22XDF