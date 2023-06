Η Match - η εταιρεία στην οποία ανήκει η δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών Tinder - αποσύρθηκε σήμερα από την αγορά της Ρωσίας, καθώς δεν δέχθηκε να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της στην κυβέρνηση, «δεσμευόμενη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η εφαρμογή Tinder έκλεισε και «εξαφανίστηκε» από το Google Play και το AppStore.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετά βιντεάκια με... πενθούντες, μαυροφορεμένους χρήστες να κάνουν την «κηδεία» της δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών.

A '#Tinder funeral' was held in the Russian city of Sochi where dating enthusiasts shed some tears and said goodbye to the dating app after it shut down today across Russia. pic.twitter.com/evkZTPc0Ja