Ο Eugene Amo-Dadzie είναι σύζυγος, πατέρας και ορκωτός λογιστής την ημέρα. Αλλά τη νύχτα, είναι ένας από τους ταχύτερους άνδρες στον κόσµο, αφού πρόσφατα έτρεξε τα 100 µέτρα σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Η πορεία του Amo-Dadzie για να γίνει σπρίντερ παγκόσμιας κλάσης δεν μοιάζει με καμία άλλη. Δεν άρχισε να προπονείται σοβαρά παρά μόνο όταν ήταν 26 ετών. Πλέον, στα 30 του ισορροπεί ανάμεσα στην αθλητική του καριέρα και την καθημερινή του εργασία.

Ο Amo-Dadzie ήταν ένας πολλά υποσχόμενος σπρίντερ στο λύκειο, αλλά αργότερα απομακρύνθηκε από τον αθλητισμό. Πήγε στο πανεπιστήμιο και αργότερα πιστοποιήθηκε ως ορκωτός λογιστής, χρησιμοποιώντας την ταχύτητά του μόνο όταν έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά. Κάποια στιγμή, ο Amo-Dadzie πήγε με έναν φίλο του για να παρακολουθήσει έναν τοπικό αγώνα στίβου, όταν τον ρώτησαν για άλλη μια φορά γιατί δεν είχε ασχοληθεί ποτέ σοβαρά με το σπριντ.

«Εκείνη ήταν η στιγμή που κάτι στο μυαλό μου άλλαξε και δεν είχα απάντηση γι' αυτόν», λέει ο Amo-Dadzie. «Δεν είχα κανέναν λόγο να του δώσω για τον λόγο που δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ».

Ο Amo-Dadzie άρχισε να προπονείται με τον προπονητή Steve Fudge το 2017 και οι χρόνοι του άρχισαν γρήγορα να βελτιώνονται. Το 2019 έκανε ατομικό ρεκόρ 10,55 δευτερόλεπτα, το οποίο στη συνέχεια μειώθηκε στα 10,2 δευτερόλεπτα το 2021 και στα 10,05 δευτερόλεπτα το 2022. Φέτος, ο Amo-Dadzie πέρασε στο επίπεδο της παγκόσμιας κλάσης, σπάζοντας το φράγμα των 10 δευτερολέπτων για πρώτη φορά στην Αυστρία τον περασμένο μήνα.

Ο Amo-Dadzie κατατάσσεται τώρα στην πέμπτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 100 μέτρα και ελπίζει να αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης τον Αύγουστο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το επόμενο έτος!

