Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οκτώ επιβάτες ήταν στο τρενάκι όταν σταμάτησε λόγω μηχανικής βλάβης. «Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με το τρενάκι που κόλλησε στην όρθια θέση. Το πάρκο επιθεωρήθηκε πρόσφατα από την πολιτεία», δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας με εξειδικευμένη εκπαίδευση έτυχε να βρίσκεται στη σκηνή και συμβούλεψε την πυροσβεστική υπηρεσία σχετικά με τις πιθανές επιλογές διάσωσης. Οι επιβάτες περίμεναν να έρθει ένα όχημα με σκάλα και πλατφόρμα από απόσταση 45 λεπτών.

Ο πρώτος επιβάτης επέστρεψε σε σταθερό έδαφος περίπου δύο ώρες μετά την αποστολή των συνεργείων έκτακτης ανάγκης και ο τελευταίος έφτασε σε περισσότερες από τρεις ώρες μετά την ακινητοποίηση του τρένου.

A roller coaster at a Wisconsin festival over the Fourth of July weekend left some passenger stuck hanging upside down for at least three hours before rescuers climbed up to free them.



