Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε δημοτικό σχολείο στο Wimbledon στο Λονδίνο με αποτέλεσμα «πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν», σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Γουίμπλεντον στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε δημοτικό σχολείο.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «σοβαρή σύγκρουση» στο Camp Road, προσθέτοντας ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, οι αξιωματικοί κλήθηκαν μετά από αναφορά ότι ένα Land Rover έπεσε στο The Study Preparatory, σχολείο για κοριτσια ηλικίας 4-11 ετών.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι πυροσβέστες βρίσκονται στο σχολείο, όπως και ασθενοφόρα το προσωπικό των οποίων παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Υπάρχουν πολλά θύματα, δεν είμαι σίγουρος πόσα», ανέφερε ο βουλευτής του Γουίμπλεντον, Στήβεν Χαμοντ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή της: «Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό σε σχολείο στο Wimbledon. Έχουμε δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο πυροσβεστικές μονάδες διάσωσης στο σημείο».

