Δύο νεογέννητα κοριτσάκια βρέθηκαν νεκρά μέσα στις τουαλέτες ενός κέντρου φροντίδας παιδιών στη γειτονιά Streeterville του Σικάγο, σύμφωνα με την αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση για παροχής βοήθειας με ασθενοφόρο και έσπευσαν στο σημείο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι μάρτυρας που βρέθηκε επί τόπου ανακάλυψε δύο νεογέννητα παιδάκια, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις τους, μέσα στις τουαλέτες του κέντρου παιδικής φροντίδας. Και τα δύο νεογέννητα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Lurie Children's Hospital, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν έχει συλληφθεί κανείς σε σχέση με τους θανάτους και ότι οι αστυνομικοί της περιοχής ερευνούν την υπόθεση, σημειώνει το nbcchicago.

This is so sad ?!!. 2 newborn babies were found dead in bathroom at Streeterville child care center in Chicago Illinois at about 11:20pm July 6. pic.twitter.com/lZwVC5p6ev