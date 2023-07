Η υπουργός Πολιτισμού Lucy Frazer πραγματοποίησε επείγουσες συνομιλίες με τον γενικό διευθυντή του BBC, αφού ένας παρουσιαστής κατηγορήθηκε ότι πλήρωσε έναν έφηβο για φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου. Ο Tim Davie διαβεβαίωσε την υπουργό ότι το δίκτυο διερευνά τους ισχυρισμούς «γρήγορα και με ευαισθησία», δήλωσε η Frazer. «Δεδομένης της φύσης των ισχυρισμών, είναι σημαντικό να δοθεί τώρα στο BBC ο χώρος να διεξάγει την έρευνά του, να εξακριβώσει τα γεγονότα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα», ανέφερε η κ. Frazer στο Twitter, προσθέτοντας ότι θα ενημερώνεται.

Οι ισχυρισμοί, τους οποίους ανέφερε πρώτη η Sun, περιλαμβάνουν ότι η οικογένεια του νεαρού κατήγγειλε το περιστατικό στο BBC τον Μάιο. Πάντως, η Sun λέει ότι δεν κατονομάζει τον παρουσιαστή για νομικούς λόγους. Το BBC δεν έχει κατονομάσει ούτε τον παρουσιαστή, αλλά λέει ότι δεν πρόκειται να βγει στον αέρα το όνομά του, στο εγγύς μέλλον. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν έχει υπάρξει επίσημη αναστολή, όπως σημειώνει το BBC.

Το βέβαιο είναι ότι το ενημερωτικό δίκτυο έχει γίνει άνω κάτω από το δημοσίευμα της Sun που αναφέρει πως ένας γνωστός παρουσιαστής, που δεν κατονομάζεται, είχε δώσει πάνω από 35.000 λίρες σε έναν 17χρονο προκειμένου να του στέλνει φωτογραφίες του, όπως ισχυρίστηκε η μητέρα του.

Στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Sun η μητέρα του νεαρού δίνει νέα συνέντευξη τονίζοντας ότι το παιδί της είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για χρήση κοκαΐνης, όταν ήταν 17 ετών και εάν συνέχιζε, ο 20χρονος σήμερα γιος της «θα είχε πεθάνει».

