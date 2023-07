Σε ρινγκ μετέτρεψαν την καμπίνα ενός αεροπλάνου δύο «θερμόαιμοι» επιβάτες. Λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους ξέσπασε ένας άγριος καβγάς με τος δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια και να πέφτει άγριο ξύλο.

Όπως μεταφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ αιτία ήταν η ενέργεια ενό επιβάτη να μην επέτρεψε στον άλλο να περάσει στη θέση προς το παράθυρο. Αμέσως οι υπόλοιποι επιβάτες προσπάθησαν να τους χωρίσουν.

«Ο Βρετανός δεν άφησε τον Αμερικανό να περάσει από μέσα για να φτάσει στο κάθισμά του στο παράθυρο και στη συνέχεια αντάλλαξαν μερικές βρισιές προτού ξεσπάσει η συμπλοκή» ανέφεραν άλλοι επιβάτες.

«Η πτήση καθυστέρησε τουλάχιστον δύο ώρες. Όλοι ήταν ενοχλημένοι» υποστήριξαν επιβάτες της ίδιας πτήσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

? Two men brawl on Ryanair flight as chaos erupts https://t.co/ZAk7RfEhZe pic.twitter.com/gkV446RaMW