Σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται από το έδαφος, καθώς και μια σημαντική ροή λάβας που σκεπάζει μια περιοχή, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ. Ο καπνός φαίνεται από το δρόμο που συνδέει το Ρέικιαβικ το με το διεθνές αεροδρόμιο, με πολλά αυτοκίνητα να σταματούν και ανθρώπους να τραβούν φωτογραφίες.

«Υπάρχουν τρεις ρωγμές με λάβα που τρέχει βασικά προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε στο AFP ο Thorvaldur Thordarson, καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Δήλωσε ακόμη ότι οι ρωγμές έχουν συνολικά μήκος περίπου 200 έως 300 μέτρα και «πρόκειται για μια χαμηλής έντασης, εκχυόμενη έκρηξη». Αυτό σημαίνει ότι «δεν προκαλεί εκτεταμένες απειλές λόγω εκρηκτικής δραστηριότητας», αλλά «αν η έκρηξη συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τις υποδομές».

Η νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ισλανδία, σε ακατοίκητη περιοχή, σχεδόν 30 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ένα μικρό βουνό που ονομάζεται Λίτλι Χρούτουρ και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα σημεία των δύο προηγούμενων εκρήξεων που σημειώθηκαν το 2021 και το 2022 στη χερσόνησο Ρέικιανες, νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ, όπως ανακοίνωσε το ισλανδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IMO).

Στην περιοχή είχαν καταγραφεί χιλιάδες μικροσεισμοί, που θεωρήθηκαν προάγγελος της έκρηξης. Οι εικόνες από το ηφαίστειο δείχνουν μία σημαντική ροή λάβας που διαφεύγει από ένα ρήγμα, ενώ από το ηφαίστειο βγαίνει και καπνός που είναι ορατός από την ισλανδική πρωτεύουσα.

Η ισλανδική αστυνομία έχει περιορίσει την πρόσβαση στο ηφαίστειο που εκτοξεύει «απειλητική για τη ζωή ρύπανση από τοξικά αέρια», από τότε που άρχισε να εκρήγνυται τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το τμήμα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας. Οι κάτοικοι της χερσονήσου Ρέικιανες, κοντά στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ, κοιμούνται με κλειστά παράθυρα και απενεργοποιούν τον εξαερισμό, σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών.

Οι Ισλανδοί δεν χρειάζεται να ανησυχούν προς το παρόν, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας κατηγοριοποίησε το ηφαίστειο ως «μικρό», χωρίς να εκπέμπεται τέφρα στις κοντινές περιοχές.

An earthquake swarm started on #Reykjanes Peninsula yesterday with over 2000 earthquakes the past 24 hours. This is almost the same pattern to the one that led to the #Meradalir eruption last year. Which means a new eruption could be happening in the next few days or weeks. pic.twitter.com/NPu86bgWVJ